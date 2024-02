Pune Wagholi news : पोहायला गेले अन् घात झाला! पुण्यातील वाघोली खाणीत २ शाळकरी मुलांचा बुडून मृत्यू

two school children died after drown in wagholi mine : पुण्यात पानशेत येथे धरणाच्या पाण्यात बुडून एका मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतांना आणखी एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. वाघोली येथील खाणीत पोहायला गेलेल्या दोन शाळकरी मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी दुपारी घडली.