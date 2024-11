पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्या पुण्यात जाहीर सभा! एस. पी. महाविद्यालय परिसरातील वाहतुकीत बदल, 'हे' रस्ते राहणार बंद

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Nov 11, 2024 06:52 AM IST

Traffic changes in Pune for PM Modi's rally : भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या पुण्यात येणार आहे. त्यांची जाहीर सभा पुण्यातील एस. पी. महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उद्या पुण्यात जाहीर सभा! एस. पी. महाविद्यालय परिसरातील वाहतुकीत बदल, 'हे' रस्ते राहणार बंद ( PTI )