धक्कादायक! पाकिस्तानला जाणाऱ्या चीनी जहाजात मोठा न्यूक्लियर मिसाइल साहित्याचा साठा; मुंबईतल्या JNPA बंदरात तपास सुरू

ship from china to pak stopped at mumbai port : चीनमधून पाकिस्तानला जाणारे एक कार्गो जहाज मुंबईच्या जेएनपीए (Mumbai JNPA Port Ship) बंदरावर थांबवण्यात आले. या जहाजात काहीतरी असण्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांना आहे, ज्याचा वापर पाकिस्तानच्या आण्विक व बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी केला जाऊ शकतो.