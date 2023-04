Akola Temple News: अकोला दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ७ वर, जखमींची संख्याही वाढली

Seven killed, 30 injured after tree falls on tin shed in Akola temple: अकोला जिल्ह्यातल्या बाळापूर तालुक्यातील पारस येथील बाबूजी महाराज मंदिरात रविवारी (९ एप्रिल २०२३) दुर्दैवी घटना घडली आहे. मंदीरात आरती सुरू असतानाच मंदिराच्या शेडवर झाड कोसळल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, जवळपास ३० जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनीही हळहळ व्यक्त केली आहे.