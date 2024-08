Badlapur case : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती!

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Aug 21, 2024 10:43 AM IST

Ujjwal Nikam to be special public prosecutor in Badlapur case : वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निमक यांची बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

Ujjwal Nikam (File Photo).