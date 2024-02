Raj Thackeray : राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर राज ठाकरे म्हणाले, ‘आज कारसेवकांचे आत्मे…’

आज कारसेवकांचे आत्मे सुखावले आणि ३२ वर्षांनी शरयू नदी हसली !

जय श्रीराम !



आज कारसेवकों की आत्मा प्रफुल्लित है और 32 साल बाद शरयू नदी प्रसन्न व हर्षित है।

जय श्रीराम!



Sharayu smiles after 32 years as the souls of Karsevaks rejoice!

