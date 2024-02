Pune News : पुणे तिथे काय उणे! सर्वात छोटे अन् दाटीवाटीचे रस्ते असलेल्या शहरात जगात सातवा क्रमांक

Pune among top 10 world cities with most congested roads : ट्राफिक, गर्दी आणि सर्वात छोटे रस्ते आणि दाटीवाटीचे शहर म्हणून आत पुण्याचा जगात सातवा क्रमांक लागतो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवलावरून ही बाब उघड झाली आहे. पुण्यापाठोपाठ बंगळुरूचा देखील सहावा क्रमांक या यादीत आहे.