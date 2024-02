शिवनेरीच्या पायथ्याशी असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोस्टर फाडले; पाच जणांना अटक

chief minister eknath shinde poster torn down near shivneri : किल्ले शिवनेरीवर आज ३९४ व्या जंयती सोहळ्या निमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येणार असून त्यांच्या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात बोर्ड लावण्यात आले होते. मात्र, हे बोर्ड काही अज्ञात व्यक्तिंनी फाडले.

chief minister eknath shinde were torn down near shivneri