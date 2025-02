पुणेकरांची कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेचा मास्टर प्लॅन! ३० मिसिंग लिंकसह ९ रस्त्यांचे रुंदीकरण करून बॉटल नेक काढणार

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Feb 03, 2025 11:28 AM IST

Pune Traffic News : पुण्यातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी पुणे पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. पालिकेतर्फे शहरात ९ बॉटल नेक काढून टाकले जाणार आहे.PMC master plan to solve the traffic jam 9 roads with 30 missing links will be widened to remove the bottleneck

पुणेकरांची कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिकेचा मास्टर प्लॅन! ३० मिसिंग लिंकसह ९ रस्त्यांचे रुंदीकरण करून बॉटल नेक काढणार ( HT )