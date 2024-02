Pune Fire News : पुण्यात पाच ठिकाणी आगीच्या घटना; पिंपरी-चिंचवडमध्ये पोटमाळ्यावर झोपलेल्या दोन भावांचा होरपळून मृत्यू

Two dead in fire at Pune pimpri chinchwad fire : रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या निमित्तानं करण्यात आलेल्या फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळं पुण्यात चार ते पाच ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडल्या. पिंपरी-चिंचवड येथे दोघांचा मृत्यू झाला.