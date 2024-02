Nashik: वीजेच्या तारांमध्ये पंतग अडकल्याची पाहिले, काढायला गेला अन् आयुष्याची दोर तुटली!

15 Year Old Boy Dies of electrocution in Nashik: नाशिकमध्ये वीजेच्या तारेला अडकलेला पंतग काढताना वीजेचा धक्का लागल्याने शाळकरी मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (१४ जानेवारी) दुपारी पाथर्डी फाटा भागात असलेल्या नरहरीनगर येथे घडली. मकरसंक्रांतीच्या आदल्या दिवशी अशी घटना घडल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.