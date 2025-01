बेसिन, ५ स्नानगृहे, कपडे वाळवण्यासाठी ड्रायर मशीन; मुंबईत कांदिवली येथे भारतातील पहिले फिरते स्थानगृह!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Jan 09, 2025 04:18 PM IST

Indias First Ever Mobile Washroom For Womens: देशातील पहिल्या फिरत्या स्थानगृहाचे मुंबईतील कांदिवली येथे उद्घाटन करण्यात आले.

