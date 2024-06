Mumbai Bellasis Bridge: मुंबईतील ब्रिटिशकालीन बेलासिस पूल उद्यापासून १८ महिने वाहतुकीसाठी बंद!

Mumbai Bellasis Bridge To Be Closed For Traffic From Tomorrow: रेल्वे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जुने बांधकाम पाडून त्या जागी नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मुंबई सेंट्रल येथील ब्रिटिशकालीन बेलासिस पूलदेखील पुनर्बांधणीच्या कामासाठी पाडला जाणार आहे. हा पूल सोमवारपासून वाहतुकीसाठी बंद राहणार असून पुनर्बांधणीच्या कामाला किमान अठरा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत वाहतूक वळविण्याचा निर्णय वाहतूक पोलिसांनी घेतला आहे.