Raj Thackeray : “निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर...”, ‘एक देश, एक निवडणूक’वर राज ठाकरे यांचे अनेक सवाल

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi Sep 18, 2024 08:52 PM IST

Raj Thackeray On one nation one election : ‘एक देश,एक निवडणूक’ प्रस्तावावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडिया पोस्ट करून राज ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट करत केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.

‘एक देश, एक निवडणूक’वर राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया