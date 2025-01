There is a very bad fire in the slum in front of sant Dyaneshwar Nagar Bandra East area. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @MyBMCFire @mumbaisocialNGO @zeeshanBabaS @SardesaiVarun @AzadKhan_M @VarshaEGaikwad @CMOMaharashtra pic.twitter.com/5qkUTZo8mW