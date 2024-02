Maratha Reservation : पुणेकरांसाठी महत्त्वाचं! मराठा आरक्षण पदयात्रेमुळं पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीत मोठे बदल

Pune traffic changes in Pune for Maratha protest : मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे पदयात्रा नेणार आहेत. हा मोर्चा पुण्यात दाखल झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात आंदोलक येणार असल्याने पुण्याच्या आणि पिंपरीच्या वाहतुकीत आज देखील मोठे बदल करण्यात आले आहेत.