Maratha Reservation : मनोज जरांगेंचा झंजावात आज पुण्यात! मोर्चावेळी पुणे, पिंपरी- चिंचवडमध्ये वाहतुकीत मोठे बदल

Pune traffic changes in Pune for maratha proteste : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची पदयात्रा ही मुंबईला निघाली आहे. ही पदयात्रा आज पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणार आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील आज पुण्यात देखील निदर्शने करणार आहे. त्यांच्या या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे जर आज घराबाहेर पडणार असाल तर वाहतुकीचे नियोजन पाहून बाहेर पाडण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.