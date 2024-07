Kalyan Murder : वाढदिवसाच्या पार्टीत दारूचा तुटवडा, संतापलेल्या मित्रांनी बर्थडे बॉयला चौथ्या मजल्यावरून खाली फेकलं!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Jul 02, 2024 12:36 PM IST

Man dies after being thrown off 4th floor: कल्याणमध्ये दारुसाठी मित्राच्या वाढदिवशीच त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ माजली.

कल्याणमध्ये दारुसाठी मित्राच्या वाढदिवशीच त्याची हत्या ( Relevant image )