Maharashtra weather update : मार्च मध्येही अवकाळीचे ढग कायम! आज राज्यात बहुतांश ठिकाणी बरसणार; 'या' जिल्ह्यात गारपीट

Rain/lightning/hail chance in Maharashtra:Due to trough or confluence of winds in central India,isol light/mod rain+ thunder,lightning likely over Madhya Maharashtra(MM), Marathwada(M)&Vidarbha(V) on 1-2March.Isol hailstorm likely over MM on 1 Mar;M on 1-2;V on 2March.B watchful. pic.twitter.com/rV8zBWSiAC