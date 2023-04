Maharashtra Weather Update : पुन्हा अवकाळीचं संकट! 'या' जिल्ह्यांत गारपिटीसह वादळी पावसाचा इशारा

Due to moisture incursion from low level easterlies & North South trough/wind discontinuity , enhanced rainfall activity expected over Maharashtra

पुन्हा राज्यात अवकाळी पावसाची शक्यता