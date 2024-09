Thane: ठाण्यातील देव कॉर्पोरा इमारतीला आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी, ९ जणांना वाचवण्यात यश

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Sep 18, 2024 06:15 AM IST

Fire breaks out at Dev Corpora building in Thane: ठाणे येथील देव कॉर्पोरा इमारतीला आग लागल्याची घटना उघडकीस आली असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम सुरू आहे.

ठाण्यातील इमारतीला आग, ९ जणांची सुखरूप सुटका