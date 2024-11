Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Daryapur, Achalpur, Amravati, Badnera, Dhamangaon Railway, Karanja, Melghat, Morshi, Risod, Teosa , Washim ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Sat, 23 Nov 2024 01:32 AM IST

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Daryapur (SC) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Balwant Wankhade हे निवडून आले होते.Achalpur मतदारसंघातून PJP चे Bachchu Kadu, Amravati मतदारसंघातून INC च्या Sulbha Khodke, Badnera मतदारसंघातून Ind चे Ravi Rana तर, Dhamangaon Railway मतदारसंघातून BJP चे Pratap Adsad निवडून आले होते.Karanja विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Rajendra Patni हे निवडून आले होते.Melghat (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली PJP चे Rajkumar Patel हे निवडून आले होते.Morshi विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SWP चे Devendra Bhuyar हे निवडून आले होते.Risod विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Amit Zanak हे निवडून आले होते.Teosa विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Yashomati Thakur हे निवडून आले होते.Washim (SC) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Lakhan Malik हे निवडून आले होते.