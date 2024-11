Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Chandgad, Hatkanangle, Ichalkaranji, Kagal, Karvir, Kolhapur North, Kolhapur South, Radhanagari, Shahuwadi , Shirol ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Sat, 23 Nov 2024 01:32 AM IST

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Chandgad विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Rajesh Narasingrao Patil हे निवडून आले होते.Hatkanangle (SC) मतदारसंघातून INC चे Raju Awale, Ichalkaranji मतदारसंघातून Ind च्या Prakashanna Awade, Kagal मतदारसंघातून NCP चे Hasan Mushrif तर, Karvir मतदारसंघातून INC चे P. N. Patil निवडून आले होते.Kolhapur South विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Ruturaj Patil हे निवडून आले होते.Kolhapur North विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Chandrakant Jadhav हे निवडून आले होते.Radhanagari विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SS चे Prakashrao Abitkar हे निवडून आले होते.Shahuwadi विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली JSS चे Vinay Kore हे निवडून आले होते.Shirol विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली Ind चे Rajendra Patil हे निवडून आले होते.