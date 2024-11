Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Arjuni Morgaon, Armori, Aheri, Amgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Gondiya, Rajura, Sakoli , Tirora ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Sat, 23 Nov 2024 01:32 AM IST

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Arjuni Morgaon (SC) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Manohar Chandrikapure हे निवडून आले होते.Armori (ST) मतदारसंघातून BJP चे Krishna Damaji Gajbe, Aheri (ST) मतदारसंघातून NCP च्या Aatram Dharamraobaba Bhagwantrao, Amgaon (ST) मतदारसंघातून INC चे Sahasram Maroti Korote तर, Chandrapur (SC) मतदारसंघातून Ind चे Kishor Jorgewar निवडून आले होते.Gadchiroli (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Deorao Madguji Holi हे निवडून आले होते.Gondiya विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली Ind चे Vinod Agrawal हे निवडून आले होते.Rajura विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Subhash Dhote हे निवडून आले होते.Sakoli विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Nana Patole हे निवडून आले होते.Tirora विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Vijay Rahangdale हे निवडून आले होते.