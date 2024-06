LS Lok Sabha Election 2024: मुंबईतील ६ पैकी ४ जागांवर महाविकास आघाडीचा महायुतीवर दणदणीत विजय!

MVA Trumps Mahayuti In 4 Out of 6 Seats in Mumbai: मुंबईतील सहापैकी चार जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या. तर, शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तीन आणि काँग्रेसला एक जागा मिळाली. मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य आणि मुंबई ईशान्य मतदारसंघात शिवसेनेने विजय मिळवला, तर मुंबई उत्तर मध्य मतदारसंघात काँग्रेसने बाजी मारली. उर्वरित दोन मतदारसंघ महायुतीच्या वाट्याला आले आहे. उत्तर मुंबईची जागा भारतीय जनता पक्षाने तर उत्तर पश्चिम मुंबई ची जागा शिवसेनेने सर्वात कमी फरकाने जिंकली आहे.