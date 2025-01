India Navy: आता शत्रूची खैर नाही! भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एकाचवेळी ३ शक्तीशाली युद्धनौका दाखल

Know About INS Surat, Nilgiri and Vaghsheer: आजचा दिवस (१५ जानेवारी २०२४) हा देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एकाचवेळी ३ शक्तीशाली युद्धनौकांचा दाखल होणार आहेत, ज्यात आयएनएस निलगिरी, सुरत आणि वाघशीर यांचा समावेश आहे. भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढवणाऱ्या तीन युद्धनौकांचे राष्ट्रार्पण आज होणार आहे.