Jalgaon House Collapsed: जळगावात वादळी वाऱ्यामुळे घर कोसळलं, एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

Four Dead in House Collapse In Jalgaon: जळगावच्या यावल परिसरात वादळी वाऱ्यामुळे घर कोसळून एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आहे. तर, एक जण सुदैवाने बचावला आहे.