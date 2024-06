भारतीय लोक शिक्षणापेक्षा लग्नावर करतात सर्वाधिक खर्च! वर्षभरात खर्च होतात १० लाख कोटी; अहवालात धक्कादायक माहिती उघड

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Jun 30, 2024 03:27 PM IST

indians spend more than marriages than on education : भारतीय नागरिक शिक्षणापेक्षा लग्नावर सर्वाधिक खर्च करत असल्याची धक्कादायक माहिती एका अहवालात पुढे आली आहे. वर्षाला तब्बल १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च लग्नावर होतो.

भारतीय लोक शिक्षणापेक्षा लग्नावर करतात सर्वाधिक खर्च! वर्षभरात खर्च होतात १० लाख कोटी; अहवालात धक्कादायक माहिती उघड