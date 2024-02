Ravichandran Ashwin: रविचंद्रन अश्विनची इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीतून माघार, कारण काय?

R Ashwin withdraws from third Test against England: भारताचा फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने भारतीय कसोटी संघातून तात्काळ माघार घेतली आहे.

India's Ravichandran Ashwin walks back to the pavilion at the end of the second day ( AP )