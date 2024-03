मतदार यादीत नसल्यास मतदानाच्या हक्काला मुकाल! लगेचच ऑनलाइन तपासा, ही आहे पद्धत; वाचा

how to check voter list by name : लोकसभा निवडणूक २०२४ ची (lok sabha election 2024) घोषणा झाली आहे. राज्यात पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या साठी मोठ्या प्रमाणात तरुणाई पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत. दरम्यान, यादीत नाव नसल्यास मतदान करता येणार नाही. यामुळे तुमचे नाव यादीत तपासून घ्या.