Mumbai news : हॉस्पिटलमध्ये आता फूड डिलिव्हरी बॉयला नो एंट्री, ऑर्डर स्वीकारण्यासाठी प्रवेशद्वारावर जावे लागणार

No entry for delivery boy in hospitl and hostel in Mumbai : कोलकता येथील घटनेमुळे निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर पालिकेने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या दवाखान्यात व मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये डिलिव्हरी बॉयना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. जर पार्सल द्यायचे झाल्यास हॉस्टेल तसेच दवाखान्याच्या प्रवेशद्वारावर द्यावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे खाद्यपदार्थांची ऑर्डर केल्यास ते आता मुख्य प्रवेशद्वारावर जाऊन घ्यावे लागणार आहे.