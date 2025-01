काँग्रेसचे माजी आमदार रविंद्र धंगेकर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाटेवर! ठाकरे गटाचेही ६ बडे नेते पक्षाला करणार रामराम

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Jan 31, 2025 09:58 AM IST

Rvindra Dhangekar on the way to join Shivsena : राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना शिंदे गटात इनकमिंग वाढलं आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह शिवसेचे ६ बडे नेते शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे.

