Mumbai Navy Ship Fire : मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्डमध्ये दुरुस्ती सुरू असताना नौदलाच्या जहाजाला आग

Fire On Navy Ship During Repair At Mumbai: मुंबई नेव्हल डॉकयार्डमध्ये दुरुस्तीदरम्यान नौदलाच्या जहाजाला आग लागली. ही घटना रविवारी संध्याकाळी उशीरा घडली. आग कशामुळे लागली हे अद्याप समजू शकलेले नाही. सुदैवाने, या आगीत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे.