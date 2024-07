Mumbai Lalbaug Fire : मुंबईतील लालबाग परिसरातील तीन मजली इमारतीला आग, चार जण होरपळले!

Fire breaks out in residential building in Mumbai: मुंबई येथील लालबाग परिसरातील शिरसागर हॉटेलसमोरील तीन मजली इमारतीला आज पहाटे आग लागली. गॅस सिलिंडरच्या गळतीमुळे ही आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आगीत एकूण चार जण होरपळले असून त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ माजली.