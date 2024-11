परदेशी निधी घेणाऱ्या NGO सरकारच्या रडारवर! गृहमंत्रालय मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Nov 12, 2024 09:27 AM IST

Home Meinistry will take action on NGO : मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, जर एखादी स्वयंसेवी संस्था आपल्या उद्दिष्टे आणि धोरणानुसार परदेशी निधीचा वापर करण्यात अपयशी ठरली किंवा वार्षिक विवरणपत्र दाखल केली नाही तर त्याची एफसीआरए नोंदणी रद्द केली जाईल.

सरकारच्या रडावर परदेशी निधी घेणाऱ्या NGO! गृहमंत्रालय लवकरच मोठी कारवाई करण्याची शक्यता; काय आहे प्रकरण ?