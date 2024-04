ED Action on vips group : पुण्यात ईडीची मोठी कारवाई! ‘व्हीआयपीएस’ कंपनीची २४ कोटींची मालमत्ता जप्त; संचालक दुबईत फरार

ED Action on vips group in Pune : पुण्यात ईडीने मोठी (ED raid in Pune) कारवाई केली आहे. जादा परतव्याच्या आमिषाने गुंतवणूक दारांची फसवणूक करणाऱ्या पुण्यातील व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीची तब्बल २४ कोटी ४१ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.