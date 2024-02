पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सोमवारी मांस-मच्छी विक्रीस बंदी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त निर्णय

chicken, mutton shops in Pune and Pimpri-Chinchwad closed on Monday : राम मंदिर सोहळ्यानिमित्त अखिल भारतीय जमियातुल कुरेश कृती समितीने (AIJQAC) सोमवारी पुणे आणि पिंपरीचिंचवड येथे मास विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.