Book Review : ‘गाईच्या नावानं चांगभलं…’ गोरक्षा चळवळीमागचं राजकारण आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम

गाय ही गोमाता आहे आणि गोमांस खाणारे हे हिंदू धर्मीयांना खिजवण्यासाठीच ते खात असतात या दोन्ही कथनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात हिंदू समाजात पद्धतशीरपणे करण्यात आला आहे. त्यामुळे गाईच्या नावावर होणाऱ्या हिंसाचाराकडे हिंदू धर्मातील मोठा वर्ग कानाडोळा करत आला. अशा घटनांच्या बातम्या रोज कुठे ना कुठे अपघात घडावा आणि त्याच्या बातम्या वाचाव्यात इतक्या सहजी वाचल्या जाऊ लागल्या किंवा दुर्लक्षित केल्या जाऊ लागल्या. पण गाईच्या नावाने होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांना अनेक कंगोरे आहेत. हा मुद्दा जसा भावनिक, धार्मिक आहे तसाच तो आर्थिकही आहे. या विषयाचा सर्वांगाने वेध घेणारं 'गाईच्या नावानं चांगभलं' हे पुस्तक पत्रकार श्रुति गणपत्ये यांनी लिहिलं आहे. मराठीत प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक म्हणजे त्यांनीच इंग्रजीत लिहिलेल्या 'Who Will Bell the Cow ?' या पुस्तकाचा त्यांनी स्वतः केलेला अनुवाद आहे. सहा भागांत विभागलेल्या या पुस्तकात गोरक्षक करत असलेल्या कामाची पद्धत, त्यांच्याकडून होणारा हिंसाचार, गोमांस खाण्यावर आणि विक्रीवर असलेली बंदी, यामुळे गरीब शेतकऱ्यांचं बिघडलेलं अर्थकारण, हिंदूंच्या गोमांस भक्षणाचा उदाहरणासह सादर केलेला इतिहास, अन्नाच्या माध्यमातून केलं जाणारं राजकारण अशा अनेक अंगांनी लेखिका या प्रश्नाचा मागोवा घेते.