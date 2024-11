मोदी-शहा पुन्हा धक्का देणार?; मुख्यमंत्रीपदासाठी फडणवीसांशिवाय इतर नावांचाही विचार सुरू

HT Marathi Desk HT Marathi Nov 27, 2024 10:21 AM IST

who will be new Maharashtra CM : राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता नवे मुख्यमंत्री कोण याविषयी उत्सुकता आहे.

