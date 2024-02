Ayodhya Ram Mandir : आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अयोध्येला जाणार नाहीत! राज्यातील आजचे कार्यक्रम काय?

CM Eknath shinde, DCM Devendra Fadanvis will not go For Ram Temple Inauguration संपूर्ण देशात आज राम मंदिर प्रतिष्ठापणा सोहळा साजरा केला जात आहे. देशभरातील मंदिरांना आकर्षण सजावट करण्यात आली आहे. अयोध्यानगरीत देखील सकाळपासून विविध विधी केले जात आहे. दरम्यान, या सोहळ्यासाठी अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, या सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे अनुपस्थित राहणार आहेत.