विलिनिकरणाचे वृत्त फेटाळत नव्या पक्ष व चिन्हासाठी शरद पवारांची नेत्यांसोबत पुण्यात बैठक; 'या' नावांवर चर्चा

sharad pawar party new symbol and Name : राज्याच्या राजकारणात बऱ्याच मोठ्या घडामोडी होत असतांना बुधवारी शरद पवार त्यांचा पक्ष काँग्रेमध्ये विलीन करणार असल्याची चर्चा सुरू होती. या चर्चांचे खंडंन करत नव्या पक्ष नाव आणि चिन्हासाठी शरद पवार यांनी पुण्यात बुधवारी बैठक घेतली.