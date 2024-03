Zero Oil Cooking: झिरो ऑईल कुकिंगचा ट्रेंड होतोय व्हायरल, ट्राय करण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स

Zero Oil Cooking Viral Trend: आजकाल स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी फिटनेस फ्रिक लोक केवळ व्यायामावरच नाही तर आहारात समाविष्ट असलेल्या गोष्टी तयार करण्याच्या पद्धतीकडे देखील विशेष लक्ष देतात. फिटनेसच्या या वाढत्या क्रेझमुळे आजकाल लोकांमध्ये झिरो ऑईल कुकिंगचा ट्रेंड (zero oil cooking trend) वाढू लागला आहे. स्वयंपाक करताना तेलाचा जास्त वापर केल्यास हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघाताची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत निरोगी हृदयासाठी जेवणातील तेलाचा वापर कमी करणे किंवा बंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. चला जाणून घेऊया झिरो ऑइल कुकिंग कसे केले जाते (how to do zero oil cooking)