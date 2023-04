Yoga Mantra: थकवा जाणवतोय? झटपट दूर करतील 'हे' आसनं

Yoga to Get Rid of Tiredness: घर आणि नोकरी सांभाळताना थकवा जाणवतो, ज्याकडे अनेकवेळा दुर्लक्ष केल्या जाते. आपल्या शरीराला थकवा जाणवू लागतो याची अनेक कारणे असू शकतात. काम करणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच थोडी विश्रांती देखील घेतली पाहिजे. थकल्यासारखे वाटल्याने आपली उर्जा पातळी कमी होते. काही योगासने आपल्याला नैसर्गिकरित्या ऊर्जा पुनर्संचयित करण्यात मदत करू शकतात. काही आसनांच्या मदतीने थकवा दूर करता येतो. फक्त ही आसने योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.