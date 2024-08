Yoga Mantra: ताण तणाव असो वा डिप्रेशन दूर करण्यास मदत करते मकरासन, पाहा करण्याची योग्य पद्धत आणि फायदे

Hiral Shriram Gawande HT Marathi Aug 21, 2024 07:42 AM IST

How To Do Makarasana: आजच्या काळात स्ट्रेस, डिप्रेशन या समस्या अनेकांना असल्याचे पाहायला मिळते. यापासून सुटका मिळवण्यासाठी मकरासन मदत करू शकते.

ताण तणाव आणि डिप्रेशन ( unsplash )