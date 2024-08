Yoga Mantra: प्राणायाम करताना तुम्ही तर करत नाही ना 'या' चुका? अन्यथा होईल आरोग्यावर वाईट परिणाम

Avoid These Mistakes While Doing Pranayama: फिट राहण्यासाठी बहुतांश लोक नियमित योगासन करतात. योगासन, प्राणायाम याचे आरोग्यासाठी असणारे फायदे सर्वांनाच माहीत आहे. नियमित प्राणायाम केल्याने अनेक आजार टाळता येतात. उच्च रक्तदाब, स्ट्रेबस, हृदयविकार, पोट आणि श्वासोच्छवासाशी संबंधित समस्यांमध्ये प्राणायाम खूप फायदेशीर आहे. मात्र प्राणायाम करण्याचे काही नियम आहेत. त्याचे पालन न केल्यास प्राणायामाचे पूर्ण फायदे शरीराला मिळत नाहीत. शिवाय आरोग्यावर देखील त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला हे टाळायचे असेल तर काही चुका टाळल्या पाहिजे. प्राणायाम करताना कोणत्या चुका करू नये हे जाणून घ्या.