जांभई येणे असून शकते 'या' आजारांचे कारण, दिवसभर येत राहिल्यास करु नका दुर्लक्ष

Yawning All Day can Cause of Multiple Diseases: जांभई येणे पूर्णपणे सामान्य आहे. पण जर तुम्ही अशा लोकांपैकी असाल ज्यांना दिवसभरात अनेकदा जांभई येते तर सावध व्हा. आपले शरीर काही आजारांच्या सुरुवातीच्या अवस्थेतच संकेत देते. त्यापैकी एक म्हणजे जांभई येणे. कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला दिवसातून सुमारे ५ ते १८ वेळा जांभई येणे सामान्य आहे. पण जेव्हा झोपण्याची किंवा उठण्याची वेळ येते तेव्हा ते येतात. दिवसाच्या कोणत्याही वेळी जांभई येते असेल तर कोणत्या आजारांना धोका असू शकतो हे समजून घ्या.