world suicide prevention day: सतत आत्महत्येचा विचार मनात येतोय? 'या' हेल्पलाईनवर कॉल करा, मिळेल तात्काळ मदत

Helpline number if you are thinking about suicide: आत्महत्येच्या वाढत्या घटना हा जागतिक स्तरावर गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दरवर्षी जगभरात लाखो लोक आत्महत्येमुळे आपला जीव गमावतात. भारतातही ही समस्या मोठी चिंतेची बाब बनत आहे. एका नवीन अहवालानुसार, भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे वार्षिक प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) २०२४ च्या माहितीवर आधारित, आत्महत्यांच्या एकूण संख्येत वार्षिक २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याचे प्रमाण ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.