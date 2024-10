World Sight Day: मोबाईल-कॉम्प्युटरमुळे डोळे खराब होत आहेत? मग करा 'हे' सोपे उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 10, 2024 08:40 AM IST

How to care for eyes: डोळ्यांकडे लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच आज १० ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक दृष्टी दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे.

World Sight Day 2024 ( freepik )