World Red Cross Day 2024: का साजरा केला जातो जागतिक रेडक्रॉस दिन? जाणून घ्या या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व

जागतिक रेडक्रॉस दिनाचे महत्व

यंदाच्या जागतिक रेडक्रॉस दिनाची थीम आहे - मी आनंदाने देतो आणि जो आनंद मी देतो तो बक्षीस आहे. (I give with joy, and the joy I give is a reward). हा दिवस लोकांना करुणा, प्रेम, आपुलकी, आधार आणि उपचारांच्या महत्त्वाबद्दल आठवण करून देतो. तसेच संस्थेची तत्त्वे, ध्येय, मूल्ये आणि उपक्रमांचे पालन करते. हा दिवस साजरा करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे रेडक्रॉससाठी निधी गोळा करणे आणि मानवतावादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने कार्य करणे. रक्तदान मोहीम असो, जनजागृती कार्यक्रम असो किंवा प्रथमोपचार शिकण्याची सत्रे असोत, गरजू लोकांना मदत कशी करावी हे शिकण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे भाग घेऊ शकतो.