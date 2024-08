World Mosquito Day: जगभरात किती आहेत डासांच्या प्रजाती? त्यापैकी मनुष्यासाठी घातक कोणत्या? जाणून घ्या...

Total species of mosquitoes in the world: आज २० ऑगस्ट रोजी देशभरात जागतिक डास दिवस साजरा केला जात आहे. १८९७ मध्ये या दिवशी लिव्हरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिनचे ब्रिटीश डॉ. रोनाल्ड रॉस यांनी मादी ॲनोफिलीस डासाचा शोध लावला. या डासाच्या चावण्यामुळे मलेरियासारखे गंभीर आजार पसरतात. मलेरिया हा एक आजार आहे ज्यावर वेळेवर उपचार न केल्यास मृत्यू होऊ शकतो. जागतिक डास दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश लोकांना डास चावल्याने होणाऱ्या आजारांबाबत जागरूक करणे हा आहे. तसेच बचावाबद्दल काय करता येईल याचीसुद्धा जागरूकता करता येईल.